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АСК-Тева таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер, №30 - Одеса (676703) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 232 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (4)
30,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (4)
36,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (6)
33,64
Економія: -1,84 грн
31,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
34,70 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
34,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
34,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (4), блістер (1)
36,76
Економія: -4,95 грн
31,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (5)
32,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (9)
34,16
Економія: -4,07 грн
30,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
32,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (5)
32,00 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (4)
33,91
Економія: -1,21 грн
32,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (7)
35,50
Економія: -5,41 грн
30,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (13)
34,67
Економія: -3,91 грн
30,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (7)
36,02
Економія: -1,67 грн
34,35 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (5)
34,38
Економія: -4,25 грн
30,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
30,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (5)
32,00 грн