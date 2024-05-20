АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЬОДЯНИКИ ДИТЯЧІ ІМУН льодяники, №6 - Одеса (701626) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Аптекар
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Всього: льодяники (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Аптека акс соціальна
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Всього: льодяники (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Фонтанська, 19
Аптека акс соціальна
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Всього: льодяники (5)
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Тополина, 26/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Мед-сервіс
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Всього: льодяники (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Аптека акс соціальна
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Всього: льодяники (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Аптека enter
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Всього: льодяники (5)
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Мед-сервіс
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Всього: льодяники (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
Мед-сервіс
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Всього: льодяники (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Мед-сервіс
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Всього: льодяники (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23