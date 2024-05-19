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АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЬОДЯНИКИ ДИТЯЧІ ІМУН льодяники, №6 - Львів (701626) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
86,05 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (3)
98,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: льодяники (2)
136,99
Економія: -49,20 грн
87,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
88,89 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: льодяники (5)
96,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (1)
130,99
Економія: -43,20 грн
87,79 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -18,71 грн
87,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (1)
113,99
Економія: -26,20 грн
87,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: льодяники (3)
90,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: льодяники (5)
98,99
Економія: -11,20 грн
87,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: льодяники (2)
110,50
Економія: -22,71 грн
87,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
91,93
Економія: -1,50 грн
90,43 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
101,99
Економія: -14,20 грн
87,79 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: льодяники (5)
94,49
Економія: -6,70 грн
87,79 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Дністерська, 1-А
Всього: льодяники (1)
123,50
Економія: -35,71 грн
87,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: льодяники (1)
98,90
Економія: -0,18 грн
98,72 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: льодяники (1)
87,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: льодяники (5)
89,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: льодяники (3)
88,88 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
Всього: льодяники (2)
90,80 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом