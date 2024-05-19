АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЬОДЯНИКИ ДИТЯЧІ ПРИ КАШЛІ льодяники, №6 - Київ (701624) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 247 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Фармація
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Спаська, 5
Подорожник
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
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Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Подорожник
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Київ, вул. Нижній Вал, 31
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Подорожник
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Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Фармація
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10