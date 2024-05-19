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АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЬОДЯНИКИ ДИТЯЧІ ПРИ КАШЛІ льодяники, №6 - Київ (701624) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 247 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
116,99
Економія: -29,29 грн
87,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
98,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
98,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
101,99
Економія: -14,29 грн
87,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
120,80
Економія: -29,31 грн
91,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
99,31 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (5)
120,80
Економія: -29,31 грн
91,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
103,50
Економія: -15,80 грн
87,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
120,80
Економія: -29,31 грн
91,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
99,02
Економія: -8,86 грн
90,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
109,99
Економія: -22,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
106,50
Економія: -18,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (2)
106,50
Економія: -18,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -18,80 грн
87,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (3)
101,85
Економія: -7,28 грн
94,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
110,99
Економія: -23,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (3)
119,99
Економія: -32,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (2)
91,99
Економія: -4,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
104,50
Економія: -16,80 грн
87,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (1)
118,80
Економія: -27,31 грн
91,49 грн