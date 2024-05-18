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АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЬОДЯНИКИ ДИТЯЧІ ПРИ КАШЛІ льодяники, №6 - Харків (701624) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
102,99
Економія: -15,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
91,99
Економія: -4,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
97,50
Економія: -9,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
109,50
Економія: -21,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
94,99
Економія: -7,28 грн
87,71 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
95,50
Економія: -7,79 грн
87,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
105,34
Економія: -15,72 грн
89,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
97,99
Економія: -10,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
102,99
Економія: -15,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (1)
119,99
Економія: -32,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -18,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (1)
99,50
Економія: -11,79 грн
87,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (1)
123,99
Економія: -36,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
93,99
Економія: -6,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Слави, 3-А
Всього: упаковка (1)
119,99
Економія: -32,28 грн
87,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1), льодяники (5)
100,87
Економія: -6,37 грн
94,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Всього: упаковка (1)
110,99
Економія: -23,28 грн
87,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
98,99
Економія: -11,28 грн
87,71 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
100,50
Економія: -12,79 грн
87,71 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (1)
99,99
Економія: -12,28 грн
87,71 грн