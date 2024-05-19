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NOW FOODS TRI-3D OMEGA капсули м'які, №30 - Львів (709382) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
343,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
400,58
Економія: -85,29 грн
315,29 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
409,99
Економія: -53,01 грн
356,98 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
408,08 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
514,50
Економія: -153,90 грн
360,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
465,99
Економія: -109,01 грн
356,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -93,01 грн
356,98 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
351,92
Економія: -36,75 грн
315,17 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
514,50
Економія: -153,90 грн
360,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
417,37
Економія: -102,04 грн
315,33 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
400,99
Економія: -44,01 грн
356,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
514,99
Економія: -158,01 грн
356,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
371,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
437,99
Економія: -81,01 грн
356,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
461,99
Економія: -105,01 грн
356,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
412,36
Економія: -103,73 грн
308,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
495,99
Економія: -139,01 грн
356,98 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
514,50
Економія: -153,90 грн
360,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
392,75
Економія: -76,81 грн
315,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
370,98 грн