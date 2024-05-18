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NOW FOODS TRI-3D OMEGA капсули м'які, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (709382) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
418,36
Економія: -33,38 грн
384,98 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
407,82
Економія: -22,84 грн
384,98 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (3)
514,50
Економія: -153,90 грн
360,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
427,64
Економія: -26,74 грн
400,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
411,75
Економія: -26,77 грн
384,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
370,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
448,30
Економія: -63,32 грн
384,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
402,99
Економія: -46,01 грн
356,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (4)
425,99
Економія: -41,01 грн
384,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
356,31 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
430,50
Економія: -42,30 грн
388,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
440,65
Економія: -55,67 грн
384,98 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
423,79
Економія: -38,81 грн
384,98 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
406,13
Економія: -21,15 грн
384,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
424,91
Економія: -39,93 грн
384,98 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
401,81
Економія: -13,81 грн
388,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
440,40
Економія: -55,42 грн
384,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
430,37
Економія: -45,39 грн
384,98 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
419,29
Економія: -18,16 грн
401,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
438,48
Економія: -37,46 грн
401,02 грн