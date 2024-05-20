Азитроміцин-Астрафарм капсули 500 мг тм А+, №3 - Запоріжжя (846745) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
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Сошників, вул. Іванова, 6
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мирне, вул. Центральна, 21
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Рокитне, вул. Партизанська, 11
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
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Всього: упаковка (34)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Тинне, вул. Українська, 6-А
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Клесів, вул. Центральна, 4-А
Рівнеліки
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Мізоч, вул. Хмельницького Богдана, 13-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 3
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Рівнеліки
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Клевань, вул. Центральна, 1
Рівнеліки
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
Рівнеліки
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Кирила і Мефодія, 12
Волиньфарм
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
Рівнеліки
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Млинів, вул. Рівненська, 12
Рівнеліки
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Млинів, вул. Рівненська, 2-Б
Рівнеліки
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 36
Рівнеліки
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Козин, вул. Берестецька, 124