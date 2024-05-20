Азитроміцин-Астрафарм капсули 500 мг тм А+, №3 - Одеса (846745) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Бориспіль, вул. Шевченка, 4
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Дударків, вул. Гоголя, 45-В
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Тернопіль, вул. Бродівська, 5
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Мізоч, вул. Хмельницького Богдана, 13-А
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Дубно, вул. Кирила і Мефодія, 12
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Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
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Стрий, вул. Басараб Ольги, 16
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Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
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Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
Рівнеліки
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Томашгород, вул. Соборна, 17
Волиньфарм
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Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
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Острожець, вул. Центральна, 61
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Всього: упаковка (20)
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Клесів, вул. Центральна, 4-А