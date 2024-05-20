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Азитроміцин-Астрафарм капсули 500 мг тм А+, №3 - Одеса (846745) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (2)
112,30 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
Всього: упаковка (5)
146,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Всього: упаковка (5)
145,50 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Мізоч, вул. Хмельницького Богдана, 13-А
Всього: упаковка (13)
126,04 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дубно, вул. Кирила і Мефодія, 12
Всього: упаковка (8)
121,93 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
Всього: упаковка (5)
121,41 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Козин, вул. Берестецька, 124
Всього: упаковка (5)
134,26 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Млинів, вул. Рівненська, 12
Всього: упаковка (3)
124,50 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Млинів, вул. Рівненська, 2-Б
Всього: упаковка (4)
121,93 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Млинів, вул. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (7)
121,93 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Клевань, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (3)
134,26 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Рокитне, вул. Партизанська, 11
Всього: упаковка (4)
127,88 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Тинне, вул. Українська, 6-А
Всього: упаковка (34)
126,04 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 16
Всього: упаковка (1)
123,71 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
Всього: упаковка (1)
125,49 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
Всього: упаковка (9)
121,93 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Томашгород, вул. Соборна, 17
Всього: упаковка (5)
134,26 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
Всього: упаковка (11)
121,93 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Острожець, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (5)
134,26 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Клесів, вул. Центральна, 4-А
Всього: упаковка (20)
129,95 грн