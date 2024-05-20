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Азитроміцин-Астрафарм капсули 250 мг, №6 - Одеса (69485) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
138,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
138,48
Економія: -19,13 грн
119,35 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (2)
160,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
164,05
Економія: -74,13 грн
89,92 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
147,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
136,64
Економія: -46,73 грн
89,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
144,52
Економія: -11,33 грн
133,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
115,45 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
134,82
Економія: -40,14 грн
94,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (194)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
136,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
141,99
Економія: -8,80 грн
133,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
145,76
Економія: -51,13 грн
94,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (194)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
136,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
132,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
138,99
Економія: -33,98 грн
105,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
150,40
Економія: -68,88 грн
81,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
115,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
140,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
132,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (194)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
136,70 грн