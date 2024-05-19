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Азитроміцин-Астрафарм капсули 250 мг, №6 - Львів (69485) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
120,89 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
116,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
135,59
Економія: -32,86 грн
102,73 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (2)
117,52 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
145,07
Економія: -11,88 грн
133,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
115,99 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
155,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
145,36
Економія: -12,17 грн
133,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
139,20
Економія: -6,01 грн
133,19 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (267)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
136,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
138,01
Економія: -53,28 грн
84,73 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
144,50
Економія: -11,31 грн
133,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
160,45
Економія: -27,26 грн
133,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
139,19
Економія: -6,00 грн
133,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
139,19
Економія: -6,00 грн
133,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
105,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
139,19
Економія: -6,00 грн
133,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
138,54
Економія: -5,35 грн
133,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
155,54
Економія: -22,35 грн
133,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
133,26
Економія: -38,60 грн
94,66 грн