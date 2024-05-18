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Азитроміцин-Астрафарм капсули 250 мг, №6 - Дніпро (Дніпропетровськ) (69485) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (4)
147,43
Економія: -47,72 грн
99,71 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (3)
154,52
Економія: -54,81 грн
99,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (214)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
136,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
151,99
Економія: -17,39 грн
134,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
153,13
Економія: -48,26 грн
104,87 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
146,94
Економія: -46,53 грн
100,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
152,61
Економія: -51,42 грн
101,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (3)
147,32
Економія: -12,72 грн
134,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
145,37
Економія: -40,50 грн
104,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
102,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4)
163,28
Економія: -58,41 грн
104,87 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
141,19
Економія: -26,27 грн
114,92 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
140,94
Економія: -40,46 грн
100,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
116,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
137,73
Економія: -47,81 грн
89,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
128,72 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (214)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
136,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (214)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
136,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
139,66
Економія: -5,76 грн
133,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
150,31
Економія: -15,48 грн
134,83 грн