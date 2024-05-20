Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯМАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИМакролідиАзитроміцинАзитроміцин-АстрафармЦіни в аптеках

Азитроміцин-Астрафарм капсули 500 мг, №3 - Запоріжжя (156929) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
145,69
Економія: -62,69 грн
83,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (4)
145,69
Економія: -62,69 грн
83,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (9)
141,84
Економія: -36,84 грн
105,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
89,39 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (6)
133,80
Економія: -50,00 грн
83,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (4)
135,80
Економія: -52,89 грн
82,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
128,71 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (8)
145,57
Економія: -15,55 грн
130,02 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (6)
144,46
Економія: -61,46 грн
83,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (11)
89,64 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
145,69
Економія: -62,69 грн
83,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (12)
145,70
Економія: -15,68 грн
130,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
142,20
Економія: -16,55 грн
125,65 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (4)
135,08 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
128,71 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
144,90
Економія: -61,90 грн
83,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
140,81
Економія: -71,58 грн
69,23 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (5)
139,17
Економія: -15,17 грн
124,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
146,37
Економія: -26,76 грн
119,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (4)
136,39
Економія: -52,48 грн
83,91 грн