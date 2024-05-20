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Азитроміцин-Астрафарм капсули 500 мг, №3 - Одеса (156929) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 243 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
128,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (2)
106,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (6)
140,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
134,35
Економія: -7,35 грн
127,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (4)
160,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (7)
105,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (8)
93,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (7)
150,46
Економія: -60,56 грн
89,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (15)
104,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (4)
145,70
Економія: -15,45 грн
130,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (17)
116,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
99,20 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
131,37
Економія: -16,82 грн
114,55 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
138,85
Економія: -51,79 грн
87,06 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (8)
93,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (5)
145,56
Економія: -55,64 грн
89,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (7)
143,70
Економія: -13,45 грн
130,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (8)
146,70
Економія: -71,73 грн
74,97 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (19)
93,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (9)
141,93
Економія: -43,10 грн
98,83 грн