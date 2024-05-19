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Азитроміцин-Астрафарм капсули 500 мг, №3 - Львів (156929) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
115,75 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
135,92
Економія: -1,84 грн
134,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
136,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (4)
121,32 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
143,75
Економія: -13,50 грн
130,25 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
128,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (6)
116,00 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
141,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
139,19
Економія: -8,94 грн
130,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (4)
143,70
Економія: -13,45 грн
130,25 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (7)
99,69
Економія: -4,77 грн
94,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (7)
144,28
Економія: -48,95 грн
95,33 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
138,99
Економія: -8,74 грн
130,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
145,70
Економія: -15,45 грн
130,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (6)
139,19
Економія: -8,94 грн
130,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (11)
145,70
Економія: -15,45 грн
130,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
115,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (4)
140,50
Економія: -10,25 грн
130,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (7)
145,07
Економія: -14,82 грн
130,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
145,66
Економія: -15,41 грн
130,25 грн