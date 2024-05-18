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Азитроміцин-Астрафарм капсули 500 мг, №3 - Дніпро (Дніпропетровськ) (156929) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 243 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (18)
142,15
Економія: -15,73 грн
126,42 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (3)
134,94
Економія: -8,52 грн
126,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
151,47
Економія: -23,87 грн
127,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (6)
92,84 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (7)
140,15
Економія: -9,26 грн
130,89 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (8)
133,43
Економія: -43,63 грн
89,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (5)
128,60 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (13)
138,32
Економія: -20,16 грн
118,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
153,67
Економія: -58,34 грн
95,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (5)
139,19
Економія: -8,30 грн
130,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (6)
144,44
Економія: -54,60 грн
89,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
121,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (11)
149,41
Економія: -59,61 грн
89,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (4)
140,24
Економія: -50,37 грн
89,87 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (3)
140,83
Економія: -45,54 грн
95,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
145,87
Економія: -50,58 грн
95,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
121,42 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (6)
130,49
Економія: -11,56 грн
118,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
119,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
92,59 грн