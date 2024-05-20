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АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT"Ціни в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л, №1 - Одеса (727766) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (13)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (9)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (8)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (15)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (8)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (8)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (16)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (5)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (12)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (11)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (10)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (6)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (11)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (7)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (18)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (6)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (24)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (7)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (31)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (15)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн