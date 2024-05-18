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АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT"Ціни в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 1 л, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (692255) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (17)
151,05
Економія: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (10)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (24)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (11)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (12)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (12)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (13)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (6)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (16)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (3)
151,05
Економія: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (18)
151,05
Економія: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (17)
151,05
Економія: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (16)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (8)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (13)
151,05
Економія: -37,75 грн
113,30 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (9)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (43)
151,05
Економія: -37,75 грн
113,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (25)
145,20
Економія: -36,30 грн
108,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (10)
151,05
Економія: -37,75 грн
113,30 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (10)
151,05
Економія: -37,75 грн
113,30 грн