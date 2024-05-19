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HONEYWOOD ДИТЯЧИЙ КРЕМ ЗАХИСТ ВІД НЕГОДИ 70 г - Київ (672876) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
43,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
43,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
43,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
42,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
43,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
43,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
42,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
Всього: упаковка (2)
43,15 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (1)
42,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
42,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (4)
42,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47-А
Всього: упаковка (1)
43,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
42,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
43,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (1)
43,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 127
Всього: упаковка (2)
42,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Всього: упаковка (2)
43,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
42,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 6
Всього: упаковка (2)
42,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Автозаводська, 25
Всього: упаковка (1)
42,85 грн