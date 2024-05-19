Агідол капсули 1000 мг блістер, №60 - Київ (713090) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Йорданська, 1
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
В інших містах:
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека твого міста
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом