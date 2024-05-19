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Агідол капсули 1000 мг блістер, №60 - Київ (713090) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
865,49
Економія: -158,36 грн
707,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (1)
857,39
Економія: -150,26 грн
707,13 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
828,50 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (2)
699,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
812,50 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
812,50 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
862,08
Економія: -129,84 грн
732,24 грн
Аптека твого міста
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
811,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом