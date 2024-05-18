Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 256 Всього: упаковка (1) 862,08 Економія: -129,84 грн 732,24 грн Забронювати

Аптека твого міста Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 256 Всього: упаковка (1) 811,50 грн

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Басейна, 10 Всього: упаковка (1) 865,49 Економія: -158,36 грн 707,13 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Лобановського, 196 Всього: упаковка (1) 857,39 Економія: -150,26 грн 707,13 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Княжий Затон, 4 Всього: упаковка (1) 812,50 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Йорданська, 1 Всього: упаковка (2) 699,00 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Деревлянська, 8 Всього: упаковка (1) 828,50 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (1) 812,50 грн