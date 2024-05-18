Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється за 10 хв Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 256 Всього: упаковка (1) 850,99 Економія: -118,75 грн 732,24 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється за 10 хв Графік роботи Київ, просп. Лобановського, 196 Всього: упаковка (1) 851,39 Економія: -144,26 грн 707,13 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється за 10 хв Графік роботи Київ, вул. Басейна, 10 Всього: упаковка (1) 861,44 Економія: -154,31 грн 707,13 грн Забронювати

Аптека твого міста Детальніше Зачинено Відчиняється за 10 хв Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 256 Всього: упаковка (1) 811,50 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Княжий Затон, 4 Всього: упаковка (1) 812,50 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (1) 812,50 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Йорданська, 1 Всього: упаковка (2) 699,00 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Деревлянська, 8 Всього: упаковка (1) 828,50 грн