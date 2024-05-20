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PHARMA HYALURON КРЕМ НІЧНИЙ ДОГЛЯД банка скляна 50 мл - Одеса (545542) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
436,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (3)
512,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
485,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (2)
511,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (5)
489,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
510,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (4)
508,67 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (2)
487,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Всього: упаковка (1)
639,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 85-А
Всього: упаковка (1)
511,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 37-А
Всього: упаковка (2)
483,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (1)
581,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (3)
489,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
581,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (2)
489,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
511,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
Всього: упаковка (1)
581,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
Всього: упаковка (2)
507,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
Всього: упаковка (2)
488,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (4)
487,76 грн