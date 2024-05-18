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PHARMA HYALURON КРЕМ ДЕННИЙ ДОГЛЯД банка скляна 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (545540) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
581,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
479,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
466,06
Економія: -16,46 грн
449,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
449,77 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
581,07 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
581,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
581,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
551,63 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
445,72
Економія: -19,40 грн
426,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
426,09
Економія: -14,89 грн
411,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
486,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (1)
479,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
639,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
581,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
668,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
479,39
Економія: -23,39 грн
456,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (2)
440,79
Економія: -21,67 грн
419,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
581,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (2)
581,07 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (2)
598,50 грн