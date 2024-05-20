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А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА КОНТРОЛ БАЛЬЗАМ-ЕМОЛЕНТ 400 мл - Одеса (701802) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
1003,30 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
1003,30 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
1003,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
1054,74 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
753,44 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
803,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
884,29 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (3)
924,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
924,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
Всього: упаковка (1)
1010,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
922,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Всього: упаковка (1)
803,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 26
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
1010,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
922,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
878,95 грн