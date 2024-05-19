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А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА КОНТРОЛ БАЛЬЗАМ-ЕМОЛЕНТ 400 мл - Київ (701802) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
828,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
1010,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
922,90 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
922,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
924,49 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (2)
878,95 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
803,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
922,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
884,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 26
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
844,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
924,49 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Всього: упаковка (1)
803,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: упаковка (1)
844,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
Всього: упаковка (1)
1010,79 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
Всього: упаковка (1)
803,90 грн