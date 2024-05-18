Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Харків (598780) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 286 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2), ампула (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (4), ампула (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2), ампула (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2), ампула (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (5)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: ампула (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: ампула (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), ампула (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2