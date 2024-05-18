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Амбрія розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (598780) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 224 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (5), ампула (5)
1486,33
Економія: -251,92 грн
1234,41 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
1452,90
Економія: -220,19 грн
1232,71 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: ампула (5)
1421,40
Економія: -154,20 грн
1267,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), ампула (9)
1550,02
Економія: -273,14 грн
1276,88 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2)
1421,40
Економія: -154,20 грн
1267,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1), ампула (4)
1355,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
1359,91
Економія: -114,24 грн
1245,67 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), ампула (6)
1421,40
Економія: -154,20 грн
1267,20 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2), ампула (8)
1421,40
Економія: -154,20 грн
1267,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (2)
1421,40
Економія: -154,20 грн
1267,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), ампула (9)
1470,25
Економія: -227,41 грн
1242,84 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (7), ампула (1)
1501,85
Економія: -268,54 грн
1233,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1), ампула (4)
1494,79
Економія: -262,73 грн
1232,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
1390,74
Економія: -145,07 грн
1245,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), ампула (3)
1455,16
Економія: -212,32 грн
1242,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
1246,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), ампула (2)
1421,40
Економія: -154,20 грн
1267,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), ампула (6)
1505,23
Економія: -262,39 грн
1242,84 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1), ампула (8)
1498,46
Економія: -269,60 грн
1228,86 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (4), ампула (4)
1461,65
Економія: -248,89 грн
1212,76 грн