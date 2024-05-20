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Абізол Ізітаб таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер, №28 - Одеса (552573) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
521,03
Економія: -32,53 грн
488,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
498,69
Економія: -21,89 грн
476,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (21)
548,68
Економія: -29,64 грн
519,04 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Війтівка, вул. Соборна, 77
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
573,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
413,16
Економія: -21,76 грн
391,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
485,84
Економія: -20,52 грн
465,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
560,73
Економія: -25,73 грн
535,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
573,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Тальне, вул. Соборна, 20
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
573,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Тальне, вул. Соборна, 24
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Тальне, вул. Захисників України, 5
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
573,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Катеринопіль, вул. Соборна, 47
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,10 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Всього: упаковка (1)
620,00
Економія: -82,80 грн
537,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Шпола, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
573,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Знам'янка друга, вул. Перспективна, 50
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
573,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Шпола, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
573,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
573,10 грн