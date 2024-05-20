Абізол Ізітаб таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер, №28 - Одеса (552573) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (21)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Війтівка, вул. Соборна, 77
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Тальне, вул. Соборна, 20
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Тальне, вул. Соборна, 24
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Тальне, вул. Захисників України, 5
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Катеринопіль, вул. Соборна, 47
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Ощад аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Шпола, вул. Соборна, 12
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Знам'янка друга, вул. Перспективна, 50
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Шпола, вул. Соборна, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Наявність на 2024-05-21 - 18:00