Абізол Ізітаб таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер, №28 - Дніпро (Дніпропетровськ) (552573) Лікарський препарат - ціни
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
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Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Кобеляки, пл. Базарна, 1
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Білики, вул. Пристанційна, 2-З
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Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
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Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Розсошенці, вул. Геофізична, 6
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Аптека низьких цін
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Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Аптека копійка
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Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Наявність на 2024-05-22 - 12:00