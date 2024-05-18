Артелак® Компліт Розчин офтальмологічний зволожуючий флакон 10 мл, №1 - Харків (697212) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 36 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека доброго дня
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Харків, вул. Сумська, 73
Аптека шар@
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Харків, вул. Данилевського, 6
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Харків, вул. Літературна, 5
1 соціальна аптека
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Харків, вул. Космічна, 16
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека бам
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Гагаріна, 244