Адемта ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником 5 контурна чарункова упаковка, №5 - Одеса (540230) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: флакон з розчинником (3)
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Братське, вул. Вороніна, 39
Народна аптека
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Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (4)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: флакон з розчинником (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Бровари, вул. Героїв України, 11
Здорова родина
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Небесної Сотні, 3-Е
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Коломия, пл. Ринок, 21
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом