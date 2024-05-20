Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється за 07 хв Графік роботи Братське, вул. Вороніна, 39 Всього: флакон з розчинником (3) 938,90 грн Забронювати

Народна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється за 37 хв Графік роботи Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (4) 301,50 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється за 37 хв Графік роботи Бровари, вул. Героїв України, 11 Всього: флакон з розчинником (1) 848,60 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Вижниця, вул. Небесної Сотні, 3-Е Всього: упаковка (3) 1014,87 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється за 37 хв Графік роботи Коломия, пл. Ринок, 21 Всього: упаковка (1) 923,75 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється за 22 хв Графік роботи Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г Всього: упаковка (2) 921,42 грн Забронювати