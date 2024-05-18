Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Народна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (4) 301,50 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Бровари, вул. Героїв України, 11 Всього: флакон з розчинником (1) 848,60 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Братське, вул. Вороніна, 39 Всього: флакон з розчинником (3) 938,90 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Вижниця, вул. Небесної Сотні, 3-Е Всього: упаковка (3) 1023,27 Економія: -12,62 грн 1010,65 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Коломия, пл. Ринок, 21 Всього: упаковка (1) 928,66 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:45 Графік роботи Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г Всього: упаковка (2) 906,03 Економія: -0,06 грн 905,97 грн Забронювати