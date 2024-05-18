Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИАмінокислоти та їх похідніАдеметіонінАдемтаЦіни в аптеках

Адемта ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником 5 контурна чарункова упаковка, №5 - Харків (540230) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: ліофілізат для розчину для ін'єкцій (4)
301,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 11
Всього: флакон з розчинником (1)
848,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Братське, вул. Вороніна, 39
Всього: флакон з розчинником (3)
938,90 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Небесної Сотні, 3-Е
Всього: упаковка (3)
1023,27
Економія: -12,62 грн
1010,65 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Ринок, 21
Всього: упаковка (1)
928,66 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
Всього: упаковка (2)
906,03
Економія: -0,06 грн
905,97 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом