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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 3 хусточка, №1 - Одеса (82940) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
355,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (3)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -153,80 грн
378,20 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
394,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -74,80 грн
378,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Крилова, 13
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-А
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
373,00 грн