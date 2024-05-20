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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 1 хусточка, №1 - Одеса (82938) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (3)
265,91
Економія: -35,83 грн
230,08 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (4)
475,00 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
394,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-А
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (2)
288,15 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
425,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 122
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
262,50
Економія: -7,88 грн
254,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 80
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теплик, вул. Незалежності, 38
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ямпіль, перех. Соборна / Замкова, 23/14
Всього: упаковка (1)
475,00 грн