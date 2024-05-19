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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 1 хусточка, №1 - Київ (82938) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
227,55
Економія: -6,83 грн
220,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
351,10
Економія: -10,53 грн
340,57 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
371,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
403,75
Економія: -12,11 грн
391,64 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 94/1
Всього: упаковка (1)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Родини Бунге, 8
Всього: упаковка (1)
403,75
Економія: -12,11 грн
391,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-У
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (2)
459,95
Економія: -13,80 грн
446,15 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
351,10
Економія: -10,53 грн
340,57 грн