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Аффида Експрес капсули м'які 200 мг блістер, №10 - Одеса (605459) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
89,94 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (5)
107,60
Економія: -12,90 грн
94,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
103,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
102,62
Економія: -5,62 грн
97,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
115,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
112,82
Економія: -15,99 грн
96,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
88,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3)
101,58
Економія: -5,68 грн
95,90 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
112,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
90,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
86,68 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
99,60 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
104,74
Економія: -5,10 грн
99,64 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
104,62
Економія: -7,77 грн
96,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
88,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
91,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (3)
108,30
Економія: -13,60 грн
94,70 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
112,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
106,89
Економія: -12,47 грн
94,42 грн