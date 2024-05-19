Арбитель таблетки 40 мг блістер, №28 - Київ (778851) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 127 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Наявність на 2024-05-21 - 17:00