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COVID-19-АНТИГЕН-ТЕСТ-МБА COVID-19Ag 1kt, №1 - Київ (707451) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (4)
105,99 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (3)
105,99 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (80)
105,99 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (9)
111,03 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (4)
105,99 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 4
Всього: упаковка (22)
105,99 грн
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-В
Всього: упаковка (1)
105,99 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом