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АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА , №1 - Запоріжжя (47185) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
461,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
511,73
Економія: -81,17 грн
430,56 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
461,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
461,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
461,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
461,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
461,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
461,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
450,58
Економія: -20,64 грн
429,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
461,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
461,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
501,12
Економія: -85,66 грн
415,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
427,32
Економія: -20,00 грн
407,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
461,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
461,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
461,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
461,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
461,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
461,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
505,07
Економія: -62,64 грн
442,43 грн