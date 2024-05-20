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АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА без калію перманганату, №1 - Запоріжжя (298469) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
519,20
Економія: -80,43 грн
438,77 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
479,10
Економія: -60,59 грн
418,51 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
415,78
Економія: -16,34 грн
399,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
472,73
Економія: -43,55 грн
429,18 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (2)
414,66
Економія: -15,14 грн
399,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
415,16
Економія: -13,88 грн
401,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (1)
487,01
Економія: -63,03 грн
423,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
450,97
Економія: -26,30 грн
424,67 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
471,11
Економія: -31,12 грн
439,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (2)
470,90
Економія: -55,97 грн
414,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
477,98
Економія: -29,55 грн
448,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
494,44
Економія: -54,85 грн
439,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
Всього: упаковка (1)
456,50
Економія: -24,25 грн
432,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (1)
412,70
Економія: -13,34 грн
399,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (1)
474,39
Економія: -52,82 грн
421,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
Всього: упаковка (1)
490,83
Економія: -50,98 грн
439,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (2)
503,34
Економія: -63,44 грн
439,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
422,19
Економія: -24,42 грн
397,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
509,00
Економія: -57,07 грн
451,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
461,75
Економія: -22,28 грн
439,47 грн