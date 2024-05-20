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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1 АМА-1 комплект №1, №1 - Запоріжжя (185128) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
807,16
Економія: -48,03 грн
759,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (1)
890,23
Економія: -147,60 грн
742,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (2)
908,87
Економія: -152,85 грн
756,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
802,03
Економія: -47,89 грн
754,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (1)
899,60
Економія: -146,18 грн
753,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (1)
895,48
Економія: -130,39 грн
765,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (2)
856,33
Економія: -90,36 грн
765,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
832,34
Економія: -75,52 грн
756,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (2)
844,89
Економія: -88,68 грн
756,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (2)
851,52
Економія: -92,51 грн
759,01 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
812,78
Економія: -53,69 грн
759,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1)
886,21
Економія: -120,60 грн
765,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
Всього: упаковка (1)
900,20
Економія: -141,56 грн
758,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: упаковка (1)
873,85
Економія: -114,94 грн
758,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
898,59
Економія: -132,60 грн
765,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
831,10
Економія: -78,39 грн
752,71 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (1)
857,31
Економія: -100,75 грн
756,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
Всього: упаковка (1)
837,37
Економія: -80,65 грн
756,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
Всього: упаковка (1)
836,91
Економія: -78,17 грн
758,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (1)
818,48
Економія: -62,71 грн
755,77 грн