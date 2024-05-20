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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1 АМА-1 комплект №1, №1 - Одеса (185128) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
918,57
Економія: -119,66 грн
798,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (5)
899,93
Економія: -143,80 грн
756,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
817,49
Економія: -60,67 грн
756,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
832,07
Економія: -72,68 грн
759,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
864,74
Економія: -108,98 грн
755,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
874,99
Економія: -91,44 грн
783,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
856,01
Економія: -97,00 грн
759,01 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
874,49
Економія: -136,77 грн
737,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
Всього: упаковка (2)
821,49
Економія: -62,40 грн
759,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
Всього: упаковка (1)
823,22
Економія: -64,13 грн
759,09 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
Всього: упаковка (1)
829,94
Економія: -70,71 грн
759,23 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 157
Всього: упаковка (1)
858,08
Економія: -99,08 грн
759,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
Всього: упаковка (2)
866,53
Економія: -110,38 грн
756,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
Всього: упаковка (1)
864,84
Економія: -109,10 грн
755,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
Всього: упаковка (1)
862,80
Економія: -106,53 грн
756,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (1)
834,03
Економія: -78,26 грн
755,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
Всього: упаковка (1)
841,18
Економія: -82,44 грн
758,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
Всього: упаковка (1)
819,13
Економія: -62,41 грн
756,72 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (1)
842,99
Економія: -86,43 грн
756,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
844,21
Економія: -91,50 грн
752,71 грн