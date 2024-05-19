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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1 АМА-1 комплект №1, №1 - Київ (185128) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
918,10
Економія: -159,46 грн
758,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
814,94
Економія: -55,65 грн
759,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
857,39
Економія: -97,48 грн
759,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
921,81
Економія: -169,35 грн
752,46 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (3)
828,18
Економія: -79,37 грн
748,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
864,99
Економія: -120,15 грн
744,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
840,39
Економія: -81,10 грн
759,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
917,87
Економія: -161,85 грн
756,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
835,07
Економія: -79,12 грн
755,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
912,37
Економія: -147,63 грн
764,74 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (1)
849,68
Економія: -90,24 грн
759,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (1)
845,32
Економія: -83,11 грн
762,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (1)
887,95
Економія: -130,01 грн
757,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
923,40
Економія: -164,76 грн
758,64 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
892,19
Економія: -137,09 грн
755,10 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Соборності, 6
Всього: упаковка (1)
990,00
Економія: -209,04 грн
780,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
896,14
Економія: -140,12 грн
756,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
829,04
Економія: -69,65 грн
759,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
Всього: упаковка (1)
819,82
Економія: -64,05 грн
755,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (1)
895,50
Економія: -85,59 грн
809,91 грн