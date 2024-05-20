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POXCLIN ОХОЛОДЖУЮЧИЙ МУС 100 мл, №1 - Одеса (641925) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Маргарита
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
495,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (2)
462,10 грн
Афіна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
Всього: упаковка (1)
500,30 грн
Глорія
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
500,30 грн
Валерія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
495,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 11-А
Всього: упаковка (2)
480,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
475,60 грн
Приморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 11
Всього: упаковка (1)
495,80 грн
Фонтанська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
Всього: упаковка (1)
495,80 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
500,30 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Літературна, 1
Всього: упаковка (1)
500,30 грн
Зарина
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Корольова Академіка, 34-А
Всього: упаковка (1)
500,30 грн
Евіта
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Левітана, 79
Всього: упаковка (1)
495,80 грн
Росса
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 72
Всього: упаковка (1)
495,80 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
495,80 грн
Ізабелла
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 170/2
Всього: упаковка (1)
495,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 66
Всього: упаковка (1)
475,60 грн
Еріка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
495,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
539,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
Всього: упаковка (1)
480,00 грн