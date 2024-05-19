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POXCLIN ОХОЛОДЖУЮЧИЙ МУС 100 мл, №1 - Львів (641925) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
482,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
628,99
Економія: -171,34 грн
457,65 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
483,99
Економія: -26,34 грн
457,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
448,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (2)
532,99
Економія: -75,34 грн
457,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
475,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (2)
480,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
576,95
Економія: -17,31 грн
559,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
462,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
450,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Широка, 66
Всього: упаковка (2)
607,99
Економія: -150,34 грн
457,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Патона, 2/7
Всього: упаковка (1)
495,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
452,75 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
450,72 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Стрийська, 59
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Пулюя Івана, 40
Всього: упаковка (1)
553,99
Економія: -96,34 грн
457,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: упаковка (1)
452,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Драгана, 1/1
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Зимна Вода, вул. Городоцька, 4-А
Всього: упаковка (2)
622,99
Економія: -165,34 грн
457,65 грн