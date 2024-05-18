Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняГелі/кремигели/креми для лікування та профілактикиPOXCLIN ОХОЛОДЖУЮЧИЙ МУСЦіни в аптеках

POXCLIN ОХОЛОДЖУЮЧИЙ МУС 100 мл, №1 - Харків (641925) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
507,99
Економія: -48,26 грн
459,73 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
539,53 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (3)
540,34 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: упаковка (1)
545,40 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
Всього: упаковка (2)
423,16 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
525,65 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (2)
448,67 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Всього: упаковка (1)
544,99
Економія: -85,26 грн
459,73 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Головка, 15
Всього: упаковка (2)
448,67 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (3)
448,67 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (2)
452,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Всього: упаковка (3)
448,67 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (1)
475,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 66
Всього: упаковка (2)
436,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (2)
475,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 4-Н
Всього: упаковка (1)
448,67 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 19
Всього: упаковка (1)
448,66 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
Всього: упаковка (2)
475,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Миру, 30
Всього: упаковка (1)
523,71 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Харківська, 32
Всього: упаковка (1)
475,60 грн