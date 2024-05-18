POXCLIN ОХОЛОДЖУЮЧИЙ МУС 100 мл, №1 - Харків (641925) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Головка, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 44
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 77
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 66
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 4-Н
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 19
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Миру, 30
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Харківська, 32