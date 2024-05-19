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HONEYWOOD ДИТЯЧИЙ КРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ 70 г - Київ (672877) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
43,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
42,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
43,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
42,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
42,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (1)
43,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
42,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
43,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
Всього: упаковка (3)
43,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
Всього: упаковка (1)
43,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (1)
42,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 16-Б
Всього: упаковка (2)
42,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
43,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
42,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
Всього: упаковка (1)
43,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
42,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
43,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
42,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (1)
42,82 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (4)
29,17
Економія: -3,68 грн
25,49 грн