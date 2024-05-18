АПЛІКАТОР З ТРАНСПОРТНОЮ ПРОБІРКОЮ І СЕРЕДОВИЩЕМ AMIES 10 мл пластиковий стрижень, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (441464) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
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Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
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Всього: упаковка (31)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
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Зачинено
Київ, вул. Тростянецька, 8-Д
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
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Всього: упаковка (19)
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Київ, вул. Краківська, 13
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом