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АПЛІКАТОР З ТРАНСПОРТНОЮ ПРОБІРКОЮ І СЕРЕДОВИЩЕМ AMIES 10 мл пластиковий стрижень, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (441464) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (9)
9,90
Економія: -1,50 грн
8,40 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
Всього: упаковка (34)
21,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (31)
21,28 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (10)
8,80
Економія: -2,77 грн
6,03 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Тростянецька, 8-Д
Всього: упаковка (13)
8,80
Економія: -2,77 грн
6,03 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Всього: упаковка (5)
8,80
Економія: -2,77 грн
6,03 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (19)
8,80
Економія: -2,77 грн
6,03 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом