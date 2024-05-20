Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блістер, №3 - Запоріжжя (562177) Лікарський препарат - ціни
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Запоріжжя, вул. Історична, 35
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
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Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Соціальний проект благодія
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Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
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Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
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Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
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Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
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Дніпро, бульв. Слави, 28
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Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
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Дніпро, просп. Героїв, 23
Аптека шар@
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
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Дніпро, вул. Незалежності, 27
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Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
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Дніпро, вул. Центральна, 2/4
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Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
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Всього: упаковка (23)
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Дніпро, вул. Каменська, 40